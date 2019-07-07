Гендиректор ЦСКА - о Дзагоеве: "Давайте верить в него"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как себя чувствует полузащитник Алан Дзагоев, который проходит восстановления после травмы. Об этом сообщает Sport24.

"Переговоры по Дзагоеву были несложные, но много всего надо было учесть. Он ездил в Германию, проходит восстановление. У многих вызывают вопросы его перманентное восстановление, но он много сделал для команды. Давайте верить в него", - сказал Бабаев.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне он провел всего 7 матчей.

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