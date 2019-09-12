Гендиректор ЦСКА объяснил, почему клуб не подписал Думбия и Мусу
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб не рассматривал возможность возвращения форвардов Сейду Думбия и Ахмеда Мусы.
"Гипотетическое возвращение Думбия этим летом? Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым неправильно, это путь в никуда.
Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку.
Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался. А вот в отношении Мусы такие мысли были. Но его возвращение нереально – он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги", - сказал Бабаев.
Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16. Муса защищал цвета армейцев с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18.
Ивуариец в начале сентября на правах свободного агента перешёл в "Сьон", а нигериец летом 2018 года отправился в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Не пропустите: Гендиректор ЦСКА назвал причину срыва перехода Джанаева. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью
-
"Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой
-
"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона
-
"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона
-
Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций
Лента новостей
-
Гендиректор ЦСКА объяснил, почему клуб не подписал Думбия и Мусу
-
Винисиус Жуниор высказался о своём дебюте за сборную Бразилии
-
СМИ узнали, во сколько "Милану" и "Интеру" обойдётся строительство нового стадиона
-
Мэр Парижа обратилась к Неймару
-
Месси прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны"
-
Гендиректор ЦСКА назвал причину срыва перехода Джанаева
-
Ибрагимович не забил в МЛС впервые за 5 матчей, "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Колорадо"
-
Ройс рассказал о своих планах после завершения футбольной карьеры
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала"
-
Еще два топ-клуба вступили в борьбу за Руиса
-
Марадона просит Освальдо возобновить карьеру
-
"Лион" отказался от аренды Хедиры
-
Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью
-
Агент рассказал, сколько Жоржиньо планирует выступать за "Челси"
-
Бабаев рассказал о предложении "Зенита" по Марио Фернандесу
-
"Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой
-
В ЦСКА объяснили срыв трансфера Комличенко
-
Моуринью прокомментировал покер Роналду в ворота сборной Литвы
-
ПСЖ готовит новый контракт для Маркиньоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4