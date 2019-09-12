Гендиректор ЦСКА объяснил, почему клуб не подписал Думбия и Мусу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб не рассматривал возможность возвращения форвардов Сейду Думбия и Ахмеда Мусы.

"Гипотетическое возвращение Думбия этим летом? Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым неправильно, это путь в никуда.

Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку.

Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался. А вот в отношении Мусы такие мысли были. Но его возвращение нереально – он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги", - сказал Бабаев.

Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16. Муса защищал цвета армейцев с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18.

Ивуариец в начале сентября на правах свободного агента перешёл в "Сьон", а нигериец летом 2018 года отправился в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

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