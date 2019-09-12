Гендиректор ЦСКА объяснил, почему "Зенит" выиграл борьбу за Кругового
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о том, что защитник "Уфы" Данил Круговой между армейцами и "Зенитом" выбрал питерский клуб.
"Это правда, что Круговой уже должен был ехать на медицинский осмотр в ЦСКА. Но такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Всё-таки денежные знаки - это один из самых серьёзных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.
Жора Щенников травмирован. Поэтому, возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился", - сказал Бабаев.
Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро, заключил с ним пятилетний контракт и оставил в аренде в "Уфе" до конца сезона.
По слухам, зарплата футболиста в питерском клубе составит 3 миллиона рублей в месяц. ЦСКА готов был платить ему ежемесячно 2 миллиона.
Не пропустите: В ЦСКА исключили возвращение Мамаева. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета
-
ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Локомотив" недоволен решением РФС по календарю Кубка России
-
Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива"
-
В ЦСКА исключили возвращение Мамаева
Лента новостей
-
Месси прокомментировал выступление "Барселоны" на старте сезон
-
Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА
-
"Барселона" провела презентацию третьей формы на текущий сезон
-
Месси: "Никогда не чувствовал себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета
-
СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России
-
У Ари украли наручные часы стоимостью 23 миллиона рублей
-
ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
Гендиректор ЦСКА объяснил, почему "Зенит" выиграл борьбу за Кругового
-
1
Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать
-
"Локомотив" недоволен решением РФС по календарю Кубка России
-
Каррера охарактеризовал "Спартак" одним словом
-
В РФС рассказали, будут ли женщины работать судьями на матчах РПЛ
-
Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко
-
Месси: "У меня коварная травма. Вернусь на поле только когда не будет риска рецидива"
-
Верратти определился с будущим в ПСЖ
-
В ЦСКА исключили возвращение Мамаева
-
Перес: "Не люблю говорить о судьях"
-
Манджукич и Абате отказали катарскому клубу
-
Месси: "Я не требовал купить Неймара"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4