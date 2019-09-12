Гендиректор ЦСКА объяснил, почему "Зенит" выиграл борьбу за Кругового

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Гендиректор ЦСКА объяснил, почему "Зенит" выиграл борьбу за Кругового

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о том, что защитник "Уфы" Данил Круговой между армейцами и "Зенитом" выбрал питерский клуб.

"Это правда, что Круговой уже должен был ехать на медицинский осмотр в ЦСКА. Но такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Всё-таки денежные знаки - это один из самых серьёзных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.

Жора Щенников травмирован. Поэтому, возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился", - сказал Бабаев.

Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро, заключил с ним пятилетний контракт и оставил в аренде в "Уфе" до конца сезона.

По слухам, зарплата футболиста в питерском клубе составит 3 миллиона рублей в месяц. ЦСКА готов был платить ему ежемесячно 2 миллиона.

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