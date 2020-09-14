Гендиректор ЦСКА опроверг интерес "Зенита" к Влашичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу новостей о том, что петербургский "Зенит" интересуется полузащитником команды Николой Влашичем.

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за трансфер игрока 40 миллионов евро.

"Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения и мы друг от друга ничего не скрываем. Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации. Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи.

"Зенит" готов предложить 40 млн евро? Это слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы", - заявил Бабаев.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 74 матча, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

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