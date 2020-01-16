Гендиректор ЦСКА отреагировал на слухи о договорённости клуба с Соболевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о скором переходе в армейский клуб нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Футболист интересный, но информация о том, что мы перехватываем его у "Динамо" не соответствует действительности", - сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что вероятность трансфера Соболева в ЦСКА оценивается в 99,9 процента.

В текущем сезоне в активе форварда 10 забитых голов и 3 ассиста в 19 играх.

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