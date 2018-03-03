Гендиректор ЦСКА озвучил сроки восстановления Васина

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Гендиректор ЦСКА озвучил сроки восстановления Васина

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев озвучил сроки восстановления защитника Виктора Васина.

"В итоге Васин пропустит до шести месяцев. Сможет ли он сыграть на ЧМ-2018? К сожалению, скорее нет, чем да" - сказал Бабаев.

Напомним, что Васин получил травму крестообразной связки колена, перенёс операцию и сейчас проходит реабилитацию.

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