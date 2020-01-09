Гендиректор ЦСКА прокомментировал подписание контракта с Шкуриным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу подписания контракта с форвардом Белоруссии Ильей Шкуриным.

"Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта", - сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован московский "Спартак".

Стороны заключили соглашение сроком на 4,5 года.



Ранее 20-летний футболист выступал в "Витебске", минском "Энергетик-БГУ" и брестском "Динамо". Кроме того, нападающий играет за молодежную сборную Белоруссии.

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