Гендиректор ЦСКА прокомментировал подписание контракта с Шкуриным

Теги цска москваилья шкурин

Гендиректор ЦСКА прокомментировал подписание контракта с Шкуриным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу подписания контракта с форвардом Белоруссии Ильей Шкуриным.

"Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта", - сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован московский "Спартак".

Стороны заключили соглашение сроком на 4,5 года.

Ранее 20-летний футболист выступал в "Витебске", минском "Энергетик-БГУ" и брестском "Динамо". Кроме того, нападающий играет за молодежную сборную Белоруссии.

А еще: Экс-защитник "Локомотива" спровоцировал драку на футзальном матче | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок

Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов