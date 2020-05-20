Гендиректор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Гончаренко

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Гендиректор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о деталях продления контракта с главным тренером Виктором Гончаренко.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2021 года.

"Вчера прошла рабочая встреча между руководством клуба, Виктор Михайловичем Гончаренко, братьями Березуцкими и Андреем Мовсесьяном, на которой обсудили текущие вопросы и задачи. А по ее итогам, как и планировали, продлили контракт. Надеюсь, вместе мы сможем добиться хороших результатов", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ.

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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

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