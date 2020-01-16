Гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Гончаренко

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Гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, собирается ли клуб заключать новый контракт с наставником команды Виктором Гончаренко.

"С Гончаренко продлевали соглашение в прошлом сезоне. Действует ли оно до лета 2020 года? Если мне память не изменяет - до 2021-го", - сказал Бабаев.

42-летний белорусский специалист возглавляет армейцев с декабря 2016 года. С командой он выиграл Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром РПЛ.

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 34 очка.

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