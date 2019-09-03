Гендиректор ЦСКА прокомментировал сорвавшийся переход Комличенко

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Гендиректор ЦСКА прокомментировал сорвавшийся переход Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на срыв трансфера нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

"Как так с Комличенко получилось? Не получилось скорее", - сказал Бабаев.

Ранее стало известно, что сделка не состоялась, поскольку руководство ЦСКА в последний момент решило изменить условия сделки, рассчитывая вместо приобретения форварда за 2,5 миллиона евро арендовать его с опцией выкупа.

24-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "Младу Болеслав" он выступает с 2017 года. В активе россиянина 61 матч, 40 голов и 9 ассистов.

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