Гендиректор ЦСКА прокомментировал вхождение Алексея Березуцкого в тренерский штаб команды

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о том, что Алексей Березуцкий покинул пост его заместителя по спортивным вопросам и вошёл в тренерский штаб Виктора Гончаренко.

"Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Всё это ерунда. Никаких разногласий не было. Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры. Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определённый карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе - в селекционном отделе, в спортивном.

Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и всё. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдёт исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению", - сказал Бабаев.

Ранее СМИ писали, что Алексей Березуцкий близок к уходу из ЦСКА из-за разногласий с руководством клуба.

Бывший защитник выступал за армейцев с 2001 по 2018 год, затем он работал в "Витессе", а в январе прошлого года вернулся в московскую команду.

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