Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с продлением контракта Вернблума

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с продлением контракта шведского полузащитника Понтуса Вернблума.

"Мы со всеми ребятами, у кого заканчиваются контракты, обсуждаем возможность продления. Пока новостей никаких нет. Немного позже восстановим переговоры. Есть обоюдное желание, но существует ряд обстоятельств, которые должны быть учтены. Из-за этого и отложили переговоры. Действительно ли Понтус может покинуть команду летом? И да, и нет. Мы хотели бы, чтобы он остался. Решение будет зависеть от его позиции. Пока он взял тайм-аут" - сказал Бабаев.

Напомним, что контракт 31-летнего Вернблума с ЦСКА истекает летом 2018 года.

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