Гендиректор ЦСКА рассказал о сроках восстановления Васина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сроках восстановления защитника Виктора Васина, который в понедельник перенёс операцию на травмированном колене.

"Шансы Васина сыграть на ЧМ-2018? Сейчас сложно сказать, потому что только прошла операция. Всё будет зависеть от того, как будет проходить восстановление. Мы очень надеемся, что такие шансы будут. Но сейчас что-то предполагать очень сложно. Завершён ли для него сезон? Думаю, да" - сказал Бабаев.

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