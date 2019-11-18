Гендиректор ЦСКА сделал выбор между Месси и Роналду
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил двух лучших футболистов современности - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Месси - гений, Роналду - талант. У нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, то есть человек, который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает.
Ещё одна аллегория мне очень нравится в отношении Месси. Видел фотоотчёт одного из матчей "Барселоны", где болельщик держал плакат с надписью: "Месси, перед тем, как ты улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку". Месси - инопланетянин. Поэтому Месси", - сказал Бабаев.
Напомним, что Месси и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча". При этом оба футболиста считаются фаворитами на награду и в этом году, несмотря на то, что португальцу 34 года, а аргентинцу - 32.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
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|18
|Сельта Виго
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|20
|Леганес
|13
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