Гендиректор ЦСКА сделал выбор между Месси и Роналду

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Гендиректор ЦСКА сделал выбор между Месси и Роналду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил двух лучших футболистов современности - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси - гений, Роналду - талант. У нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, то есть человек, который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает.

Ещё одна аллегория мне очень нравится в отношении Месси. Видел фотоотчёт одного из матчей "Барселоны", где болельщик держал плакат с надписью: "Месси, перед тем, как ты улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку". Месси - инопланетянин. Поэтому Месси", - сказал Бабаев.

Напомним, что Месси и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча". При этом оба футболиста считаются фаворитами на награду и в этом году, несмотря на то, что португальцу 34 года, а аргентинцу - 32.

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