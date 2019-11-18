Гендиректор ЦСКА высказался о трансферах Гогуа и Лукаса Сантоса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о летних трансферах клуба - приобретении защитника Седрика Гогуа и аренде хавбека Лукаса Сантоса.

"Можно ли назвать эти трансферы неудачными? Я бы пока не говорил так однозначно. В случае с Сантосом мы с самого начала говорили, что это, конечно, в определённой степени эксперимент. Трансфер был оформлен через аренду. Очень молодой футболист со своими качествами. Но с учётом смены атмосферы, акклиматизации, понятно, что у него могли возникнуть сложности. Повторюсь, я бы дождался календарного года и вот тогда бы уже подвёл окончательные итоги.

Что касается Гогуа, то он получил травму, восстанавливался. Начал достаточно неплохо. Пока преждевременно называть это приобретение удачным или нет. И опять же: успешность трансфера оценивается в том числе и по финансовым критериям. Если вдруг будет принято решение расстаться с футболистами, то тогда нужно будет ещё смотреть и на финансовый аспект. Положительное или отрицательное трансферное сальдо.

Собирается ли клуб выкупать Лукаса Сантоса? Пока решения нет", - сказал Бабаев.

В текущем сезоне Сантос сыграл за ЦСКА 5 матчей, результативными действиями не отличался. На счету Гогуа 1 гол в 5 играх в составе армейцев.

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