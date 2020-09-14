Гендиректор ЦСКА заявил, что клуб не ведет переговоров по Карраскалю

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Гендиректор ЦСКА заявил, что клуб не ведет переговоров по Карраскалю

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об информации о том, что клуб активно интересуется 22-летним хавбеком "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалем.

"На данный момент эта информация недостоверна. ЦСКА не ведет никаких переговоров по нему. В расширенном списке он действительно находился, но последние новости о нем в контексте ЦСКА недостоверны", - цитирует Бабаева Sport24.

 

Ранее сообщалось, что "армейцы" готовы предложить 8 миллионов евро за трансфер футболиста.

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