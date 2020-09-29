Гендиректор "Динамо" прокомментировал отставку главного тренера Новикова

Генеральный директор московского "Динамо" Юрий Белкин высказался по поводу отставки главного тренера Кирилла Новикова.

"Отставка Кирилла Новикова - понятный шаг и логичный. Причем даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды. Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы ее развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.

Кирилл принял решение и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы, со своей стороны, рассчитывали все же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с "Краснодаром" команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее", - цитирует Белкина Sport24.

Новиков возглавлял "Динамо" с октября 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на шестом месте, получив путёвку в Лигу Европы. Впрочем, выступление в еврокубках оказалось для "бело-голубых" позорным - вылет в квалификации от тбилисского "Локомотива". В чемпионате москвичи играли крайне нестабильно и по итогам 9 туров занимают девятую строчку в турнирной таблице.

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