Гендиректор "Динамо" рассказал о расторжении контракта с Погребняком

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьёв рассказал о расторжении контракта с нападающим Павлом Погребняком.

"Мы бы не расторгли с ним контракт, не имея железобетонных оснований. Павел сделал всё, чтобы такие основания у нас появились. Конкретизировать, что это за основания, я не хочу. Сейчас же я желаю ему удачи в любом клубе, куда он перейдёт, пусть он там себя проявит. Можно сказать, что, расторгнув контракт, мы дали Павлу возможность реализовать себя" - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что "Динамо" решило расстаться с Погребняком из-за системных дисциплинарных нарушений, в том числе езды в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля.

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