Гендиректор "Динамо": "У Сапеты зарплата как в "Реале" и "Барселоне"



Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что клуб хочет расстаться с полузащитником Александром Сапетой.

"Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк. По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с "Динамо". Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.

Предложений от других клубов у Сапеты нет. Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в "Реале" и "Барселоне", - приводят слова Муравьева российские СМИ.

Стоит отметить, что зарплата Погребняка в "Динамо" составляла два миллиона евро в год.

В этом сезоне 28-летний Сапета провел 12 матчей в чемпионате России.

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