Гендиректор "Динамо": "Возможно, мы не будем играть на "ВТБ Арене"
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что клубу пока не удается договориться о проведении матчей на реконструированном стадионе "ВТБ Арена".
"Есть ли шанс в следующем сезоне начать играть на новом стадионе? Очень сложный вопрос. Самый сложный из сегодняшних. Ситуация непростая. У нас сложно идут переговоры с руководством компании, которая строит стадион. Они делают заявления и нас не спрашивают. Они забыли, для кого и для чего строят этот стадион. Для меня это не простые слова, а определенная боль. Если так будет продолжаться, то я попрошу вас простить меня, но мы будем играть на другом стадионе. На крайний случай у нас есть "Лужники". Проблема в том, что сегодня они строят финансовую модель, в результате которой я не понимаю, для кого строится стадион", - приводят слова Муравьева российские СМИ.
Стоит отметить, что стадион "Динамо", позднее переименованный в "ВТБ Арену", был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Изначально планировалось потратить на весь комплекс с прилегающей инфраструктурой - полтора миллиарда долларов. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 октября 2017 года.
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