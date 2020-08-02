Гендиректор "Факела" извинился за качество стадиона

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе после матча 1-го тура первенства ФНЛ с "Акроной" (1:0) извинился за плохое качество стадиона.

"Хотел бы прояснить важный момент по поводу позднего допуска болельщиков на стадион: машина пожарной службы сломалась перед въездом на стадион, и мы были вынуждены ждать резервную, что повлекло за собой скопление наших любимых болельщиков на входе на трибуны, так как согласно регламента мы не можем пускать людей на трибуны без наличия пожарной и медицинской служб на территории стадиона. Тем не менее, приносим наши извинения за предоставленные неудобства в связи с этим форс-мажором.

Второе: клуб сильно беспокоит ситуация с Центральным стадионом профсоюзов в целом, начиная с условий для всех болельщиков на трибунах и заканчивая качеством поля, за которые отвечает именно руководство стадиона согласно контракту, и за это мы платим немалые деньги вовремя, погасив все долги предыдущего руководства. Наши болельщики и команда заслуживают большего, как минимум - добросовестного отношения к стадиону в плане подготовки к официальным матчам: уборки как таковой нет, за полем не ухаживали все эти месяцы во время паузы, и это - элементарное неуважение к своим обязательствам по контракту. Мы приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены, которая является домом для них и для команды, и будем в правовом поле решать этот вопрос с руководством ЦСП", - сказал Асхабадзе.

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