Гендиректор "Химок": "Новички команды не должны быть слабее нынешних игроков"

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов высказался по поводу поражения команды в финале Кубка России с "Зенитом" (0:1) и рассказал о трансферных планах клуба.

По итогам завершившегося сезона ФНЛ "Химки" заняли 2 место в турнирной таблице и получили место в РПЛ.

"Понимание по составу на новый сезон есть, есть база игроков. Завтра с тренерским штабом будем определяться - наверное, какие-то новые игроки будут, но они не должны быть слабее наших, которые доказали, что спокойно могут играть в РПЛ.

Цели на сезон - естественно, закрепиться в РПЛ! У нас в руководстве практически все - футбольные люди. Никто не хочет зайти и тут же вылететь.

Что касается финала Кубка России, то думаю, что он удался. Хочу поблагодарить наших ребят - они достойно выступили против такого гранда, как "Зенит". Результат мог сложиться по-другому", - передает слова Иванова ТАСС.

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