Гендиректор "Интера" - о возможном трансфере Месси: "Утопическая ситуация"

Гендиректор миланского "Интера" Джузеппе Маротта высказался по поводу того, что клуб в очередной раз намекнул на переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Образ Месси на соборе? Это была не моя идея. Утопическая ситуация", - цитирует Маротту Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что "Интер" хочет приобрести футболиста на правах свободного агента и платить 50 миллионов евро в год.

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