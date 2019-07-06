Гендиректор "Интера" озвучил позицию клуба по будущему Икарди и Наингголана

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Гендиректор "Интера" озвучил позицию клуба по будущему Икарди и Наингголана

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта подтвердил, что клуб планирует расстаться с полузащитником Раджой Наингголаном и форвардом Мауро Икарди.

"Икарди и Наингголан не являются частью нашего проекта. Я говорю это предельно конкретно и при всём уважении к ним", - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Согласно слухам в СМИ, Икарди может оказаться в "Ювентусе" или "Наполи", а Наингголан - в "Барселоне" или "Манчестер Юнайтед".

Рыночная стоимость аргентинца составляет 80 миллионов евро, а бельгийца - 28 миллионов.

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