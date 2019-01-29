Гендиректор "Интера" прокомментировал возможный уход Перишича

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал возможный уход из миланского клуба полузащитника Ивана Перишича.

"Трудно удержать игроков, которые не хотят оставаться в команде. Однако реальных предложений по Перишичу пока не поступало, поэтому нет никаких оснований говорить, что он уйдёт сейчас" - цитирует Маротту Calciomercato.

Напомним, что 29-летний Перишич выразил желание сменить команду. В его услугах заинтересован лондонский "Арсенал", который хочет арендовать хорвата с правом выкупа. "Интер", в свою очередь, настаивает на прямой продаже футболиста за 40 миллионов евро.

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