Гендиректор "Интера" прокомментировал возможный уход Перишича
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал возможный уход из миланского клуба полузащитника Ивана Перишича.
"Трудно удержать игроков, которые не хотят оставаться в команде. Однако реальных предложений по Перишичу пока не поступало, поэтому нет никаких оснований говорить, что он уйдёт сейчас" - цитирует Маротту Calciomercato.
Напомним, что 29-летний Перишич выразил желание сменить команду. В его услугах заинтересован лондонский "Арсенал", который хочет арендовать хорвата с правом выкупа. "Интер", в свою очередь, настаивает на прямой продаже футболиста за 40 миллионов евро.
Не пропустите: "Интер" готовит обмен игроками с китайским клубом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Милан" поборются за игрока "Монако"
-
Ван Дейк рискует пропустить ближайший матч "Ливерпуля"
-
16 страннейших трансферов в истории британского футбола
-
Переход Паредеса в ПСЖ: стали известны финансовые аппетиты агентов футболиста
-
Гендиректор "Интера" прокомментировал возможный уход Перишича
-
Девушка дня: Эрика Чоперена - супруга одного из лучших футболистов мира Антуана Гризманна
-
Сульшер рассказал о целях "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне
-
Месси поделился ожиданиями от ответного матча с "Севильей" в Кубке Испании
-
Зе Луиш готов уйти из "Спартака"
-
Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
-
Йенс Леманн выбрал клуб для начала тренерской карьеры
-
"Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем
-
Ультрас "Шахтёра" отреагировали на переход Ракицкого в "Зенит"
-
"Ростов" объявил об уходе Бобена в "Ливорно"
-
"Зенит" опередил четыре европейских клуба в гонке за Азмуном
-
1
"Рома" ведёт переговоры с вице-чемпионом мира
-
"Валенсия" нацелилась на перспективного форварда из Сегунды
-
Семак прокомментировал переход Ракицкого в "Зенит"
-
Главные новости дня: 28 января
-
Игроки "Манчестер Сити" удивили болельщиков необычными летними луками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8