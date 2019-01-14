Гендиректор "Интера" сделал важное заявление о новом контракте для Икарди

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта сделал важное заявление о новом контракте для капитана команды Мауро Икарди.

"Нет поводов для беспокойства. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество и это хороший знак. Не думаю, что в этом вопросе возникнут какие-то проблемы" - приводит слова функционера Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Интер" не может договориться с Икарди о размере оклада по новому контракту. Клуб готов платить аргентинскому бомбардиру 7 миллионов евро в год, а футболист хочет зарабатывать 9 миллионов за сезон.

Отметим, что действующее соглашение между форвардом и "нерадзурри" рассчитано до июня 2021 года.

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