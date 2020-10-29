Гендиректор "Краснодара" может быть наказан за критику судей после матча со "Спартаком"
Руководство Российского футбольного союза обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига, который подверг критике работу судей после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:3). Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Возмущение Хашига вызвали эпизоды с первым голом "Спартака" после единоборстве форварда "красно-белых" с защитником "Краснодара" Евгением Черновым, а также незасчитанным голом "быков" из-за фола на Самуэле Жиго.
РФС уже признал ошибки судейской бригады в этих моментах. Главный арбитр матча Владислав Безбородов и VAR-ассистент Кирилл Левников временно отстранены от работы.
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