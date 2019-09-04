Гендиректор "Краснодара" оценил летнюю трансферную кампанию клуба

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Гендиректор "Краснодара" оценил летнюю трансферную кампанию клуба

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке минувшим летом.

"Итоги нашей трансферной кампании посмотрим в мае. Довольны ли теми сделками, которые оформили? Всегда хочется чего-то большего", - сказал Хашиг.

Во время летнего ТО 2019 года "быки" потратили на усиление состава 30,4 миллионов евро, подписав в итоге 8 футболистов.

По итогам восьми туров "Краснодар" делит лидерство в РПЛ с "Ростовом" и "Зенитом".

Не пропустите: СМИ подсчитали, сколько клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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