Гендиректор "Краснодара": "Премьер-лигу нужно расширить до 18 клубов"

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Гендиректор "Краснодара": "Премьер-лигу нужно расширить до 18 клубов"
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что Премьер-лига нуждается в расширении.

"Я лично за увеличение количества клубов в РФПЛ до 18. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше 18 команд. Если говорить с финансовой и инфраструктурной точки зрения, то нужно смотреть. Но по идее для такой страны и чемпионата, конечно, нужно 18 клубов. При этом стоит обязательно оставлять переходные матчи", - приводят слова Хашига российские СМИ.

Стоит отметить, что в высшем российском дивизионе 18 команд выступали только в 1993, 1997 и 1998 годах.

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