Гендиректор "Краснодара" сделал заявление о будущем главного тренера Мусаева

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг ответил на призывы уволить главного тренера команды Мурада Мусаева.

"Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в "евровесну".

И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой", - сказал Хашиг.

"Краснодар" провёл в 2021 году пять матчей и ни разу не победил - одна ничья и четыре поражения. Команда вылетела из Кубка России и Лиги Европы, а в РПЛ находится на восьмом месте.

Напомним, что 37-летний Мусаев возглавляет "быков" с апреля 2018 года.

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