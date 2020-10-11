Гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий рассказал о задачах клуба на текущий сезон
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал о целях команды на сезон-2020/21.
"Крылья Советов" - это топ-клуб, который должен быть в числе участников премьер-лиги. Как вернуться в РПЛ? Очень просто - занять первое или второе место в ФНЛ и попасть в элиту по спортивному принципу.
Если я скажу, что у нас нет задачи выхода в премьер-лигу - это будет похоже на слова ненормального человека. Такой город и такая команда обязаны там быть", - цитирует Калакуцкого "Матч ТВ".
После 14 туров ФНЛ "Крылья Советов" занимают 3 место в турнирной таблице.
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