Гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий рассказал о задачах клуба на текущий сезон

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал о целях команды на сезон-2020/21.

"Крылья Советов" - это топ-клуб, который должен быть в числе участников премьер-лиги. Как вернуться в РПЛ? Очень просто - занять первое или второе место в ФНЛ и попасть в элиту по спортивному принципу.

Если я скажу, что у нас нет задачи выхода в премьер-лигу - это будет похоже на слова ненормального человека. Такой город и такая команда обязаны там быть", - цитирует Калакуцкого "Матч ТВ".

После 14 туров ФНЛ "Крылья Советов" занимают 3 место в турнирной таблице.

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