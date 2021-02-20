Гендиректор "Крыльев Советов" назвал сумму трансфера Лысцова в "Локомотив"

Стало известно, сколько московский "Локомотив" заплатил "Крыльям Советов" за центрального защитника Виталия Лысцова.

Напомним, что "железнодорожники" вернули своего воспитанника в августе 2020 года.

"Лысцов в "Локомотив" - продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в "Крылья" не бесплатно, плюс с продажи футболиста "Локомотиву" клуб выплачивал солидарные выплаты "Бенфике", - сказал Калакуцкий.

25-летний Лысцов пока мало играет за московский "Локомотив" - всего 4 матча с начала сезона.

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