Гендиректор "Крыльев Советов" не исключил, что клуб подпишет двух полузащитников

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Гендиректор "Крыльев Советов" не исключил, что клуб подпишет двух полузащитников

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сказал, что клуб, возможно, в скором времени, приобретет полузащитников Дмитрия Кабутова и Дениса Якуба. Об этом пишет PRO Город Самара.

"Мы пока присматриваемся к бывшему полузащитникам "СКА-Хабаровск" Дмитрию Кабутову и "Ротора" Денису Якубе. Но это процесс не быстрый. Сначала должен вернуться тренер, посмотреть на них, и только потом будут заключены договоры", - сказал Шашков. 

Напомним, "Крылья Советов" сумели задержаться в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей "Нижний Новгород" (3:2).

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