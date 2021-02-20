Гендиректор "Крыльев Советов" - о трансфере Соболева: "Сколько заплатил "Спартак", могу только гадать, но в клуб пришло меньше"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий признался в сомнительности оплаты трансфера нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Все авторитетные источники, в том числе Transfermarkt, указали, что "красно-белые" выкупили футболиста за 4,5 миллиона евро, однако функционер утверждает, что не вся сумма дошла до самарского клуба.
"До меня доносятся комментарии, мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева "Крылья". Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведённой вами суммы.
А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в "Крыльях" не было. Сколько заплатил "Спартак", могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной", - сказал Калакуцкий.
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