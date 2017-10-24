Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг слухи о возможной отставке Тихонова

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Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг слухи о возможной отставке Тихонова

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что информация о возможной отставке главного тренера самарской команды Андрея Тихонова не соответствует действительности.

"Все разговоры о смене главного тренера - просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась. Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У "Крыльев Советов" большой кредит доверия к Андрею Тихонову" - сказал функционер.

Ранее СМИ утверждали, что Тихонов якобы потерял контроль над командой, поэтому его собираются уволить в самое ближайшее время. | http://soccernews.ru

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