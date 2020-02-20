Гендиректор "Леганеса": "Не собирались вести переговоры по Брэйтуэйту. Клубу нанесен огромный ущерб"

Генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега прокомментировал трансфер форварда Мартина Брэйтуэйта в "Барселону".

Напомним, каталонцам позволили купить футболиста из-за того, что Усман Дембеле из-за травмы выбил на долгий срок.

"Клуб не хотел вести переговоры, поэтому ссылались на отступные.

Эта ситуация причинила нам огромный ущерб. Мы не принимаем тот факт, что из-за того, что игрок получил травму, клуб получил возможность осуществить трансфер и решить проблему за счет другого клуба.

Мы считаем, что нынешние нормы несправедливы. "Барселона" от этого выиграла, "Леганес" оказался пострадавшей стороной", - заявил Ортега.

28-летний датчанин заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2024 года с отступными в размере 300 миллионов. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

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