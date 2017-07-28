Гендиректор Лиги 1 надеется на переход Неймара в ПСЖ
Генеральный директор французской Лиги 1 Дидье Кийо поделился мнением о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ.
"Разумеется, если бы это случилось, это были бы отличные новости для лиги. Неймар - звезда, он нужен нам для дальнейшего повышения привлекательности чемпионата Франции.
Звезды делают шоу, они вносят свой вклад в создание успешного цикла как с точки зрения спорта, так и маркетинга. Звезды конструируют положительный образ лиги. Я скрестил пальцы на удачу. Этот трансфер позволил бы говорить о французском футболе за рубежом" - приводит слова Кийо L’Equipe.
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|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34