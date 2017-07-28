Гендиректор Лиги 1 надеется на переход Неймара в ПСЖ

Теги барселонанеймарпсж

Гендиректор Лиги 1 надеется на переход Неймара в ПСЖ

Генеральный директор французской Лиги 1 Дидье Кийо поделился мнением о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

"Разумеется, если бы это случилось, это были бы отличные новости для лиги. Неймар - звезда, он нужен нам для дальнейшего повышения привлекательности чемпионата Франции.

Звезды делают шоу, они вносят свой вклад в создание успешного цикла как с точки зрения спорта, так и маркетинга. Звезды конструируют положительный образ лиги. Я скрестил пальцы на удачу. Этот трансфер позволил бы говорить о французском футболе за рубежом" - приводит слова Кийо L’Equipe.

Читайте также: "Барселона" может пойти на продажу Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов