Гендиректор Лиги 1 надеется на переход Неймара в ПСЖ

Генеральный директор французской Лиги 1 Дидье Кийо поделился мнением о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

"Разумеется, если бы это случилось, это были бы отличные новости для лиги. Неймар - звезда, он нужен нам для дальнейшего повышения привлекательности чемпионата Франции.

Звезды делают шоу, они вносят свой вклад в создание успешного цикла как с точки зрения спорта, так и маркетинга. Звезды конструируют положительный образ лиги. Я скрестил пальцы на удачу. Этот трансфер позволил бы говорить о французском футболе за рубежом" - приводит слова Кийо L’Equipe.

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