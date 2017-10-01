Гендиректор "Лилля" раскритиковал президента "Амьена"

Генеральный директор "Лилля" Марк Ингла прокомментировал слова президента "Амьена" об обрушении заграждения.

"Лилль" вправе подвергать сомнению условия проведения матча и обеспечение безопасности наших фанатов "Амьеном" и руководством стадиона. Во избежание повторения подобных инцидентов хотим, чтобы виновники были скорейшим образом установлены.

В свете столь драматических событий заявление президента "Амьена" безответственно и недостойно. Наши фанаты - безупречны, а профессиональный футбол требует надлежащей организации. Надеемся, что Лига 1 разберется с ситуацией" - написал гендир в твиттере.

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