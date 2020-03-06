Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе аргументировал подачу иска в суд на Геркуса

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему было принято решение судиться с предыдущим руководителем клуба Ильей Геркусом.

"Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит. Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей в то время, как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы.

Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что "Локомотив" требует взыскать с Геркуса 144,6 миллиона российских рублей.

Экс-гендиректор "железнодорожников" назвал этот иск "позорным".

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