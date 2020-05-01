Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе ответил фанатам, поддержавшим Сёмина

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на заявление нескольких фанатских объединений клуба.

Накануне болельщики выступили против возможной отставки Юрия Сёмина, отметив, что для смены главного тренера команды сейчас нет никаких оснований.

"Уважаемые болельщики ФК "Локомотив", внимательно ознакомился с Вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.

Первое. Мне важно знать мнение болельщиков - как объединений, так и каждого человека, которому дорог "Локомотив". Убеждён, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем, ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере.

Второе. Моё молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьёзно сократить уровень публичности. Но это ни в коем случае не должно мешать нашему с вами диалогу. Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернёмся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.

Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Сёмин - легенда "Локомотива"! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Локомотива".

Четвёртое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, Совет директоров клуба согласовывает по представлению Генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор.

И ещё. Сегодня Праздник, и я хочу поздравить вас в этот прекрасный солнечный день! Но самое главное, что я хочу пожелать - берегите себя и своих близких, пусть вирусная зараза уйдёт как можно быстрее, и мы встретимся на играх любимого "Локомотива"! И спасибо врачам!" - цитирует Кикнадзе официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что контракт Сёмина с "Локомотивом" истекает по окончании нынешнего сезона. Сменить его у руля команды может серб Марко Николич.

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