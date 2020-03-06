Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе озвучил детали предложения "Милана" по Алексею Миранчуку

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил, что клуб получал предложение от "Милана" по поводу трансфера полузащитника Алексея Миранчука, уточнив при этом некоторые его детали.

"Предложение от "Милана" по Алексею Миранчуку было - представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьётся за право выйти в Лигу Чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 миллионов евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса. У Алексея есть амбиции заиграть в серьёзной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с "Миланом", но и с другими европейскими клубами", - сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что "Милан" хотел арендовать российского хавбека до конца сезона за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 15 миллионов, но сделку заблокировал главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

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