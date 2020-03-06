Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе рассказал о сложных отношениях с Сёминым

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Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе рассказал о сложных отношениях с Сёминым

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что у него нет конфликта с главным тренером команды Юрием Сёминым, однако признался, что отношения между ними не очень простые.

"У нас есть разные точки зрения на развитие команды. Ситуация, когда мы приглашаем опытных и возрастных игроков, чревата определёнными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся ресурсах клуб не имеет возможности этой линии следовать. На сегодняшний день "Локо" обладает тремя источниками доходов: 1) спонсорский контракт с РЖД и дочерними компаниями; 2) еврокубки; 3) собственная коммерческая деятельность. В этом раскладе мы не можем жить в той модели, в которой живёт "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и другие гранды европейского футбола. Наш путь - молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы.

Я не воюю с Сёминым. Я за клуб. Не за Палыча, Кикнадзе, игроков или совет директоров - за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, чтобы наша команда достойно представляла страну в Европе. Хочу достойную финансовую базу, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы и мы, и болельщики, и партнёры.У меня нет конфликта с Сёминым, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" по итогам 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Зимой "железнодорожники" потеряли основного нападающего Фёдора Смолова, который ушёл в аренду в "Сельту", однако замену ему так и не подписали.

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