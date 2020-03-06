Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе высказался о конфликте Сёмина и Смолова

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал об отношениях главного тренера команды Юрия Сёмина и ушедшего в аренду в "Сельту" форварда Фёдора Смолова.

"Не назвал бы это конфликтом. Но настроение у Фёдора было пасмурным - это видно было даже по отношению к тренировкам", - сказал Кикнадзе.

Также гендиректор пояснил, почему клуб так и не подписал нового нападающего во время зимнего трансферного окна.

"Верна ли информация о списке из восьми кандидатур на позицию нападающего? Да. Туда, в частности, входили Умар Ниясс, Матей Выдра и Эран Захави. Эти футболисты могли бы усилить команду. Но роль главного тренера высока: ни одно трансферное решение без него не принималось и не принимается. Юрий Павлович сказал, что из этого списка никто не нужен, попросил взять другого футболиста. Речь идёт о Бассогоге.

Наши усилия, как и старания главного тренера, оказались безуспешными: в последний день трансферного окна мы получили письмо от китайского клуба, что переход не состоится. Тот состав, который мы сегодня имеем, учитывая качество игроков основного состава и качества ребят, поднявшихся к нам из "молодёжки" и "Казанки" - это более чем достаточно для того, чтобы решать поставленные задачи. Был ли кто-то ещё, чей переход сорвался в последний момент? Только Бассогог. Сёмин сказал, что остальные нас не усилят, поэтому экспериментировать не стали. Это позиция главного тренера, я её уважаю", - подчеркнул Кикнадзе.

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