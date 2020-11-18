Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе заболел пневмонией

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе болен пневмонией, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По сведениям источника, у Кикнадзе диагностирована двусторонняя пневмония из-за чего он около недели работает удаленно. При этом отмечается, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Я сегодня разговаривал с ним. Мы постоянно поддерживаем связь. Однако я не обсуждаю здоровье людей. Коронавирус ли у него? У нас люди уже ничем другим болеть не могут?" - заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Напомним, что Кикнадзе занимает свою должность с декабря 2018 года.

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