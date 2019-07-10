Гендиректор "Локомотива": "Мы должны научиться продавать игроков"

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Гендиректор "Локомотива": "Мы должны научиться продавать игроков"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопросы о трансферной политике московского клуба.

"Во время трансферного окна 90 процентов информации было фейковой. Не считаю возможным выходить к вам с вопросами по трансферам, потому что окно ещё открыто. Кого-то буду называть, кого-то не буду. Есть закрытые вещи. А себе мы нарисовали бюджет в 7 миллионов. Больше позволить на трансферы не можем. Взяли Живоглядова и Мурило. Крыховяк - запланированное. Не верьте сообщениям от меня в соцсетях. Там меня нет, в фейсбук захожу раз в месяц.

Кто такой Мурило, знает и Зидан, и Гвардиола. Он заметный игрок. Верю, что продадим его через 2-3 года за несравнимо большие деньги. За прошлый год с продаж игроков выручили 700 тысяч евро - это ни о чём. Мы должны научиться продавать игроков", - сказал Кикнадзе.

Ранее менеджер "железнодорожников" также рассказал о вероятном скором уходе основного вратаря команды Гильерме.

Не пропустите: Уткин раскритиковал "Локомотив" и Гильерме. | http://soccernews.ru
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