Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе вспомнил о ситуации, которая заставила его всерьёз задуматься о расставании с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым.

"Думаю, этой зимой я окончательно понял, что Сёмин не подходит под концепцию, которую хочет клуб. Мы просто зашли в тупик. Кандидатуры, которые предлагали мы, даже не рассматривались. У Сёмина была одна кандидатура - Бассогог, но на тот момент он был не трансфероспособен", - заявил Кикнадзе.

Речь идёт о зимнем трансферном окне и работе "Локомотива" по поиску нового форварда на замену Фёдору Смолову, который перебрался на правах аренды в "Сельту".

В мае советом директоров "железнодорожников" было принято решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом и назначить вместо него серба Марко Николича.

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