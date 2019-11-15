Гендиректор "Локомотива" не исключил переход братьев Миранчуков в "Зенит"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопросы о возможности продажи Алексея и Антона Миранчуков в "Зенит".

"У нас дивные отношения с Александром Ивановичем Медведевым (гендиректор "Зенита" - примечание Soccernews). Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро. Усиление конкурентов? Вы знаете классическое определение: согласие - есть продукт непротивления сторон. Если все стороны сделки на неё настроены, она обязательно состоится", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что рыночная стоимость братьев Миранчуков оценивается в 32 миллиона евро - по 16 миллионов за каждого. Однако "Локомотив" наверняка потребует за них большую сумму.

К лидерам "железнодорожников" также присматриваются клубы Серии А, в частности, "Ювентус" и "Милан".

Не пропустите: Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" потребовал 100 миллионов евро за братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru