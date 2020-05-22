Гендиректор "Локомотива" - о поиске нового тренера: "У меня было порядка 18 фамилий в списке"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, как велась работа по поиску нового главного тренера для команды.

Напомним, что совет директоров "железнодорожников" решил не продлевать контракт с Юрием Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича.

"За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке - я посчитал, когда развернулась оживлённая дискуссия. С большей частью из них я встречался лично или вёл переговоры с агентами. Среди них были громкие имена, но в конечном итоге остановились на трёх. Они и Юрий Палыч были предложены совету директоров с моими рекомендациями. Марко Николич - яркий человек. Молодой - ему 40 лет, из них 17 он тренирует. Зарекомендовал себя как амбициозный - в хорошем смысле этого слова - смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики, атакующий, что для меня было важно. Он получил положительные отзывы из Испании, Англии, Сербии и России. Я нашёл возможность трижды с ним повстречаться. Та философия, которую он исповедует, близка той, что исповедую я.

Посмотрите повнимательнее, где играют воспитанники Николича - они есть во всех пяти топовых чемпионатах. Причём ребята, которые выходили от него молодыми. Для нас это тоже было важно. Думаю, что футбол при нём будет более осмысленным. Сейчас игра в обороне - сильная сторона нашего клуба, мы умеем "сушить". При этом определённые изменения, которые произошли после неудачного матча с "Атлетико" в Лиге Европы почти три года назад, заставили играть в более плотный футбол. Но это привело к проблемам в обороне", - сказал Кикнадзе.

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