Гендиректор "Локомотива" - о поиске нового тренера: "У меня было порядка 18 фамилий в списке"
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, как велась работа по поиску нового главного тренера для команды.
Напомним, что совет директоров "железнодорожников" решил не продлевать контракт с Юрием Сёминым и назначил вместо него серба Марко Николича.
"За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке - я посчитал, когда развернулась оживлённая дискуссия. С большей частью из них я встречался лично или вёл переговоры с агентами. Среди них были громкие имена, но в конечном итоге остановились на трёх. Они и Юрий Палыч были предложены совету директоров с моими рекомендациями. Марко Николич - яркий человек. Молодой - ему 40 лет, из них 17 он тренирует. Зарекомендовал себя как амбициозный - в хорошем смысле этого слова - смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики, атакующий, что для меня было важно. Он получил положительные отзывы из Испании, Англии, Сербии и России. Я нашёл возможность трижды с ним повстречаться. Та философия, которую он исповедует, близка той, что исповедую я.
Посмотрите повнимательнее, где играют воспитанники Николича - они есть во всех пяти топовых чемпионатах. Причём ребята, которые выходили от него молодыми. Для нас это тоже было важно. Думаю, что футбол при нём будет более осмысленным. Сейчас игра в обороне - сильная сторона нашего клуба, мы умеем "сушить". При этом определённые изменения, которые произошли после неудачного матча с "Атлетико" в Лиге Европы почти три года назад, заставили играть в более плотный футбол. Но это привело к проблемам в обороне", - сказал Кикнадзе.
Не пропустите: "Вы разрушаете клуб, за который болеете": Уткин раскритиковал фанатов "Локомотива" за поддержку Сёмина. | http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди
-
"Оренбург" объявил о смене главного тренера
-
"Манчестер Сити" в поисках стабильного левого защитника! Зинченко и Менди могут оказаться за спиной португальца из Бундеслиги
-
АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами
-
У Погребняка диагностирован коронавирус
Лента новостей
-
"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели
-
ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди
-
Гендиректор "Локомотива" объяснил, почему клуб выступает против возобновления РПЛ
-
Защитник "Севильи" Карлос высказался об интересе к нему "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
"Оренбург" объявил о смене главного тренера
-
Гендиректор "Локомотива" ответил на критику болельщиков
-
Появились фото необычной третьей формы "Манчестер Сити" на следующий сезон
-
Гендиректор "Локомотива" рассказал о судьбе тренерского штаба Сёмина
-
Федун - о выписке из больницы: "Я уже боюсь об этом говорить"
-
Гендиректор "Локомотива" - о поиске нового тренера: "У меня было порядка 18 фамилий в списке"
-
"Милан" определился с приоритетным вариантом усиления атаки
-
"Манчестер Сити" в поисках стабильного левого защитника! Зинченко и Менди могут оказаться за спиной португальца из Бундеслиги
-
Видаль хочет остаться в "Барселоне"
-
АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами
-
У Погребняка диагностирован коронавирус
-
Агент Ананидзе прокомментировал будущее игрока
-
Ибрагимович, Глеб и Чигринский - самые провальные трансферы в карьере Гвардиолы по версии GiveMeSport
-
"Барселона" назвала "Эвертону" стоимость Тодибо
-
Гончаренко прокомментировал информацию о желании ЦСКА подписать Деспотовича
-
Агент Хакими отреагировал на слухи об интересе "Интера" к игроку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20