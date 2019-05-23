Гендиректор "Локомотива" - об обвинениях в помощи судей: "Если есть доказательства - на стол. Если нет - нехер языком болтать"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе жёстко ответил тем, кто обвиняет московский клуб в работе с судьями.

"Началось всё с выступления президента ЦСКА Гинера на канале "Матч ТВ" или на "Матч Премьер". Потом подхватили Уткин и Андрей Червиченко. Эту тему мусолили. То, что сейчас делается, иначе как травлей назвать нельзя. Это беспринципно, это не доказано.

Если есть доказательства - на стол. Если нет доказательств, нехер языком болтать. Успешный клуб вызывает странную реакцию. Мне кажется, правильнее было бы радоваться, но не все эти чувства разделяют", - сказал Кикнадзе.

В текущем сезоне "Локомотив" выиграл Кубок России. В РПЛ "железнодорожники" финишируют на втором или третьем месте.

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