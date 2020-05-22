Гендиректор "Локомотива" объяснил, почему клуб выступает против возобновления РПЛ

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился мыслями о решении доиграть сезон РПЛ, акцентировав внимание на рисках при возобновлении чемпионата.

"Мы за продление чемпионата не голосовали. Во-первых, организованного собрания не было, нам ещё предстоит дискуссия на собрании клубов РПЛ. Я написал письмо в федерацию, в котором отметил, что при нынешних условиях возвращаться опасно. А если возвращаться, то надо понимать, кто несёт ответственность за это возвращение. Суммы исков, которые могут быть предъявлены, могут быть значительны для любого клуба РПЛ. Работа над протоколом ведётся, надеюсь, ответы на вопросы мы получим. Но сейчас возвращаться очень опасно.

Система динамичная - надо учитывать, что делают соперники, и не только по РПЛ. Немцы стартовали - надо смотреть на последствия, а они серьёзные - после первого игрового дня у них восемь достаточно серьёзных травм. Надо посмотреть на Испанию, Италию, Англию. В ситуации, когда с одной стороны спортивные принципы, а с другой жизнь и здоровье людей, надо делать свой выбор. Либо мы должны защитить жизнь и здоровье в полной мере, либо это будет очень рисковой затеей", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что исполком РФС принял решение возобновить розыгрыш российской Премьер-лиги с 21 июня. Если до 1 июня команды не смогут приступить к подготовке, то рестарт турнира перенесут на 28 июня.

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